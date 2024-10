Rund eine Million Bayerinnen im Wechseljahrs-Alter

In Bayern befinden sich nach Ministeriumsangaben rund eine Million Frauen im Wechseljahrs-Alter. Die Wechseljahre bezeichnen eine Phase der Hormonveränderung. In der Folge kommt es zu unregelmäßigen Regelblutungen, schließlich bleibt sie ganz aus. Im Schnitt haben Frauen in Deutschland im Alter zwischen 50 und 52 Jahren ihre letzte Monatsblutung.