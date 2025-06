Zecken als Ärgernis bei Rock im Park

Aber auch in anderen Regionen, unter anderem dem Allgäu, Baden-Württemberg und Sachsen, seien viele Zecken beobachtet worden, sagte Dobler. Ähnlich erlebten es auch die Besucherinnen und Besucher beim Musikfestival Rock im Park am Pfingstwochenende in Nürnberg. 145 wandten sich nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes wegen Zeckenbisse an den Sanitätsdienst, etwa doppelt so viele wie im Jahr zuvor.