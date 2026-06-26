Gesundheit: Mehr Patienten mit hitzebedingten Symptomen in Uniklinik

"Wir hatten auch schon einen Patienten mit Hitzeschlag, dabei kann die Körpertemperatur auf über 40 Grad ansteigen", erklärte die Sprecherin. Zumeist betreffe es Menschen, die aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen zu den vulnerablen Gruppen zählen. Warnzeichen könnten Schwindel, Kopfschmerzen, starke Erschöpfung, Übelkeit, Konzentrationsstörungen oder Kreislaufprobleme sein. "Diese Beschwerden sollten ernst genommen werden, da sie auf eine Überlastung des Körpers durch die Hitze hinweisen können."