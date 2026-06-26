Gesundheit: Mehr Patienten mit hitzebedingten Symptomen in Uniklinik

Gießen/Marburg/Kassel (dpa/lhe) - Angesichts der Hitzewelle registriert das Universitätsklinikum Gießen und Marburg mehr Patienten mit hitzebedingten Symptomen. In den vergangenen Tagen seien verstärkt solche Patientinnen und Patienten in die Notaufnahme in Gießen gekommen, erklärte eine Sprecherin des Uniklinikums auf Anfrage. In den meisten Fällen litten die Betroffenen unter der sogenannten Exsikkose, einer deutlichen Austrocknung des Körpers bedingt durch den Mangel an Flüssigkeit und Elektrolyten.