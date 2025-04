Gesundheit: Mehr Borreliose-Fälle nach Zeckenbissen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - In diesem Jahr hat es bereits deutlich mehr Borreliose-Fälle in Thüringen gegeben als im Vorjahreszeitraum. Das zeigen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Demnach hat das RKI bereits 34 Borreliose-Fälle in der laufenden Saison in Thüringen erfasst - deutlich mehr als die 23 Fälle im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Betroffen sind 17 der 22 Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen. Im vergangenen Jahr gab es keinen Thüringer Landkreis ohne Borreliose-Fälle, insgesamt waren es laut RKI 399.