Masserberg (dpa/th) - Masserberg im Thüringer Wald bleibt Staatlich anerkannter Heilklimatischer Kurort. Der Status sei der kleinen Gemeinde, in der jährlich rund 200.000 Übernachtungen von Gästen gezählt werden, erneut verliehen worden, teilte das Wirtschaftsministerium in Erfurt mit. Masserberg sei damit weiterhin einer von insgesamt 18 Kurorten in Thüringen.