Gesundheit Masernfälle in Europa sinken – aber WHO bleibt besorgt

Empfohlene WHO-Impfquote in Deutschland nicht erreicht

In Deutschland schwanken die Zahlen gemeldeter Masernfälle nach Daten des Robert Koch-Instituts von Jahr zu Jahr. Sie waren in der Corona-Pandemie wegen des hohen Infektionsschutzes extrem niedrig, erreichten aber 2024 mit 645 gemeldeten Fällen (0,77 pro 100.000 Einwohner) wieder in etwa das Niveau von vor der Pandemie. 2025 waren es 232 Fälle (Inzidenz 0,28 pro 100.000 Einwohner). In den ersten fünf Wochen 2026 lagen sie unter denen des Vorjahreszeitraums. Es könnten aber noch Nachmeldungen hinzukommen, hieß es.