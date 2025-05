Donauwörth (dpa/lby) - Nach dem Besuch einer Gaststätte in Schwaben haben sich mindestens 144 Menschen unwohl gefühlt oder von Schwindel oder Magen-Darm-Problemen berichtet. Vermutlich haben sich die Betroffenen mit dem Norovirus infiziert, wie das Landratsamt Donau-Ries in Donauwörth mitteilte. Eine Frau habe in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen.