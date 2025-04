Neuburg a.d. Donau (dpa/lby) - Nach dem Besuch eines Schnellimbisses in Neuburg an der Donau sind mehrere Dutzend Menschen an einem Magen-Darm-Erreger erkrankt. Betroffene klagten über Symptome wie Durchfall, Fieber und Erbrechen, wie das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilte.