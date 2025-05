In Deutschland kommen nach Angaben des Krebsinformationsdienstes am häufigsten der sogenannte weiße und der schwarze Hautkrebs vor. Ersterer wächst langsam und lässt sich in der Regel gut behandeln, die Betroffenen etwa eines Basalzellkarzinoms (Basaliom) oder Plattenepithelkarzinoms haben gute Heilungschancen. Schwarzer Hautkrebs hingegen, auch (malignes) Melanom genannt, wächst aggressiver, was die Behandlung erschweren kann. Die Heilungschancen beim Melanom steigen aber, wenn der Tumor frühzeitig erkannt wurde. Fachleute raten deshalb neben der Kontrolle beim Hautarzt auch zu regelmäßigen Eigenuntersuchungen.