Gesundheit: Lungenkrebs-Fälle in Hessen stark gestiegen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der an Lungenkrebs erkrankten Menschen ist in Hessen deutlich gestiegen. So waren 14.100 Frauen und Männer im Jahr 2024 von der Krankheit betroffen und damit 3.000 mehr als sieben Jahre zuvor, wie die Krankenkasse AOK in Frankfurt mitteilte. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 27 Prozent. Männer erkrankten etwas häufiger als Frauen. Da Lungenkrebs anfangs keine Beschwerden bereitet, wird er meistens erst spät entdeckt.