Gesundheit Linke will mehr "Polikliniken" in öffentlicher Hand

Erfurt (dpa/th) - Die Linken-Fraktion im Thüringer Landtag spricht sich in den aktuellen Verhandlungen um den kommenden Doppelhaushalt für mehr medizinische Versorgungszentren in kommunaler Hand aus. "Wenn wir mit öffentlichen Geldern das Gesundheitssystem so aufstellen wollen, dass wir eine wohnortnahe und bedarfsgerechte Versorgung haben, dann soll das auch in öffentlicher Hand und gemeinwohlorientiert organisiert sein", sagte Fraktionschef Christian Schaft der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Demnach sollten Kommunen in die Lage versetzt werden, medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu gründen und über Landkreisgrenzen zu kooperieren. Regionale Gesundheitszentren in öffentlicher Hand sollen im Stile einer "Poliklinik 2.0" Haus- und Fachärzte, Pflege- und Therapieangebote unter einem Dach vereinen, heißt es in einem entsprechenden Papier der Fraktion zu "Leitlinien für eine vernetzte Gesundheitsversorgung".