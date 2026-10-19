Was wünschen sich Pflegekräfte?

Was wäre der Weg, wenn man Leiharbeit eindämmen möchte – weil ein eingearbeitetes Team besser funktioniert, weil alle im gleichen Job gleich viel verdienen sollten, weil es die Krankenhäuser weniger kostet? "Man müsste versuchen, die Arbeit in der Pflege attraktiver zu machen", sagt Verdi-Experte Röhrhoff.

Das Geld ist dabei nicht der einzige Faktor, wie die Befragung "Ich pflege wieder, wenn..." der Arbeitskammern zeigt: Pflegefachkräfte wären bereit, in ihren Beruf zurückzukehren oder ihre Stunden zu erhöhen, wenn sie bessere Arbeitsbedingungen vorfänden. Genannt wurden: ausreichend Zeit und Personal, verlässliche Arbeitszeiten, Mitsprache beim Dienstplan und eine wertschätzende Führungskultur.

In welche Richtung entwickelt sich das?

Verdi-Gesundheitsexperte Röhrhoff glaubt eher, dass es in Zukunft mehr Leiharbeit geben wird. Wenn die Politik die Gesundheitskosten in den Griff bekommen will, könnte bei der Refinanzierung der Personalkosten gespart werden. "Das führt zu Personalabbau, der dann über Leiharbeit wieder ausgeglichen werden muss, um die nötige Pflege zu gewährleisten. Was allerdings auf Dauer betriebswirtschaftlich teurer ist."

Der Krankenhausgesellschaft sieht Leiharbeit eher auf dem Rückzug: "Die Kliniken haben viel dafür getan", sagt Gramminger: "mehr eigenes Personal, eigene Springerpools, flexiblere Dienstmodelle". Ganz auf Leiharbeit verzichten könne man meistens trotzdem nicht.

Kann der Gesetzgeber eingreifen?

"Der Einsatz von Leiharbeitskräften ist grundsätzlich zulässig", erklärt das hessische Gesundheitsministerium. Das Problem: "Die Krankenkassen erstatten Leiharbeit nur bis zur Höhe des Tariflohns, alles darüber tragen die Kliniken selbst", sagt die Krankenhausgesellschaft. Ab 2027 wird das Pflegebudget zusätzlich gedeckelt.

Die Deutsche und die Hessische Krankenhausgesellschaft fordern daher "eine gesetzliche Obergrenze für Verleihpreise", wie Grammiger sagt. Der Bund habe das bisher aber abgelehnt. "Unser Ziel bleibt ein stabiles eigenes Team auf jeder Station."