Gesundheit Lebensmittelkontrollen: 917 Thüringer Betriebe mit Mängeln

Erfurt (dpa/th) - Bei Kontrollen der Lebensmittelüberwachung haben die Behörden in Thüringen im vergangenen Jahr in 917 Betrieben Mängel festgestellt. Insgesamt wurden 11.385 Unternehmen kontrolliert, wie aus dem Jahresbericht zur amtlichen Lebensmittelüberwachung des Gesundheitsministeriums hervorgeht, der am Dienstag in Erfurt vorgestellt worden ist. Man könne feststellen, "dass die meisten Lebensmittelunternehmen die rechtlichen Vorgaben korrekt umsetzen und verantwortungsbewusst gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern handeln", sagte Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk (SPD).