Gesundheit: Land erweitert Förderung für Praxis- und Apothekengründungen

Erfurt (dpa/th) - Die Landesregierung weitet die Förderung für die Gründung oder Übernahme von Arztpraxen und Apotheken in ländlichen Gebieten aus. Seit Jahresbeginn kann eine Niederlassung jeweils mit maximal 50.000 Euro aus Landesmitteln gefördert werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Bislang lag der Höchstbetrag bei 40.000 Euro. Zudem würden nun auch bislang von der Förderung ausgeschlossene Verwandte ersten Grades von Heilberuflern, die sich in bestimmten Regionen niederlassen wollen, einbezogen.