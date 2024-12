"Wir haben bei Corona nicht mehr diese massiven Wellenbewegungen, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben", sagt Oliver Keppler, Lehrstuhlinhaber für Virologie am Max von Pettenkofer-Institut und Sprecher des Überwachungsnetzwerks Bay-VOC, das auch für das Abwassermonitoring zuständig ist. "Dass die Wellen nicht mehr so durchschlagen und sehr viele Menschen gleichzeitig erkranken, spricht auch für eine bessere Immunität in der Bevölkerung."