Gesundheit: Kurorte in Hessen erweitern Angebote für Auszeiten

Wiesbaden - Hessens 30 Heilbäder und Kurorte setzen zunehmend auch auf Angebote, die über Thermalbäder und Kuren hinausgehen. "Die Heilbäder und Kurorte in Hessen verstehen sich als Partner für das Leben", sagte die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbands, Almut Boller. "Sie wollen ihren Gästen und ihren Bürgerinnen und Bürgern das Beste für ihre Gesundheit bieten." Deshalb arbeiteten sie eng zusammen und entwickelten immer neue Konzepte für Auszeiten.