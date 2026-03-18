Gesundheit: Kritik an Honorarkürzung bei Psychotherapeuten

Weimar (dpa/th) - Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) hat einen Stopp der geplanten Honorarkürzung bei den Psychotherapeuten gefordert. Eine geringere Vergütung komme einer Demütigung der knapp 600 in Thüringen tätigen Psychotherapeuten und einem Schlag ins Gesicht für all ihre Patienten gleich, hieß es in einer Resolution der Vertreterversammlung der KVT. Das Bundgremium aus Kassen- und Ärztevertretern hatte in der vergangenen Woche entschieden, die Honorare für psychotherapeutische Leistungen zum 1. April dieses Jahres um 4,5 Prozent zu senken.