Gesundheit: Krankenstand im ersten Quartal trotz Erkältungswelle stabil

Ein Krankenstand von 5,3 Prozent bedeutet, dass an jedem Tag von Januar bis einschließlich März durchschnittlich 53 von 1.000 Beschäftigten krankgeschrieben waren. "Trotz leichtem Anstieg des Krankenstandes sind die Bayern im bundesweiten Vergleich mit am gesündesten", betonte DAK-Landeschef Rainer Blasutto. Nur in Baden-Württemberg waren weniger Beschäftigte krankheitsbedingt auf der Arbeit ausgefallen. Bundesweit legte der Krankenstand leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent zu.