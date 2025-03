Gesundheit: Koalition will mehr Stiftungs-Arztpraxen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die Regierungsfraktionen CDU, BSW und SPD wollen im Haushalt 2025 insgesamt 740.000 Euro für eine bessere ambulante medizinische Versorgung in Thüringen zur Verfügung stellen. Das sieht nach Angaben der CDU-Fraktion ein Antrag der Brombeer-Koalition für den Etat vor, der voraussichtlich Anfang April vom Landtag beschlossen werden soll. Das Geld solle in neue Arztpraxen der "Stiftung ambulante ärztliche Versorgung" gesteckt werden, erklärte der CDU-Gesundheitspolitiker Christoph Zippel in Erfurt.