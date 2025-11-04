Gesundheit: Karlsruhe veröffentlicht Entscheidung zu Triage

Karlsruhe - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe veröffentlicht heute eine erneute Entscheidung zur sogenannten Triage bei medizinischen Behandlungen - also zu Prioritäten im Fall zu knapper Kapazitäten. Es geht um eine vom Ärzteverband Marburger Bund unterstützte Beschwerde, die Ende 2023 von 14 Intensiv- und Notfallmedizinern eingereicht worden war. Sie richtete sich gegen ein Gesetz, das der Bundestag 2022 beschlossen hatte, um Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung und Alten zu verhindern.