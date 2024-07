Gesundheit Kampagne mit fiktivem Heiler bringt Gemeinde neue Landärztin

Hömig, die 2010 ihr Medizinstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München abgeschlossen hatte, wurde über Social Media auf das Gesuch aufmerksam. Sie sei derzeit in einem Nachbarort in einer Arztpraxis tätig, wohne in der Gegend - und könne nun ihre eigene Praxis selbst gestalten, sagte Unruh.

Den Angaben zufolge sammelte sie Erfahrung als angestellte Ärztin in drei Hausarztpraxen in ebenfalls ländlicher Umgebung und entschloss sich jetzt für den Schritt in die Selbstständigkeit. Für die Praxis werden noch Medizinische Fachangestellte sowie Auszubildende und Reinigungskräfte gesucht.