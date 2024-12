Hintergrund sind Nachweise von Polioviren im Abwasser mehrerer deutscher Großstädte. Die Erreger wurden etwa auch in Dresden im Abwasser gefunden. Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums deute dies darauf hin, dass die Viren wieder im Umlauf seien und Menschen an Kinderlähmung erkranken könnten. Schenk sagte, gefährdet seien vor allem Kinder unter fünf Jahren, die nicht ausreichend durch eine Impfung geschützt sind. "Ich appelliere daher an alle Eltern: Prüfen Sie den Impfschutz Ihrer Kinder und lassen Sie sie impfen."