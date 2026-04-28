Gesundheit: Imker erleidet nach Bienenstich Schock - Autos angefahren

Helmbrechts (dpa/lby) - Ein Imker hat nach dem Stich einer Biene einen anaphylaktischen Schock erlitten und dadurch einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Der 47-Jährige war bei der Ausübung seines Hobbys in Helmbrechts (Landkreis Hof) von einem der Tiere gestochen worden, wie die Polizei mitteilte. Weil er sein Notfallset nicht dabeihatte, fuhr er mit dem Auto nach Hause. Doch noch am Steuer seines Wagens erlitt er einen anaphylaktischen Schock und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.