Gesundheit Im Vergleich: viele Ärztinnen in Thüringer Arztpraxen

Hoher Frauenanteil unter den Medizinern

Besonders positiv fällt Thüringen in der Statistik des KBV in Bezug auf den Anteil weiblicher Ärzte auf. Mit 57,4 Prozent liegt der Anteil über dem der meisten Bundesländer, verhält sich jedoch ähnlich zu den Anteilen in den neuen Bundesländern allgemein.