München (dpa/lby) - Am Klinikum in Nürnberg soll ein Modellprojekt mit KI die Chancen von Frühchen verbessern. Das Projekt soll dazu beitragen, die Sicherheit für extrem früh geborene Babys durch eine automatisierte Überwachung mittels Künstlicher Intelligenz zu verbessern, wie das Gesundheitsministerium in München mitteilte. Das laut Ministerium in Deutschland bislang einmalige Projekt wird vom Freistaat mit 150.000 Euro gefördert. Nach zwei Jahren soll entschieden werden, ob die Technik bayernweit zum Einsatz kommt.