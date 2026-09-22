Gesundheit: Herzschwäche tritt in Bayern regional unterschiedlich auf

München (dpa/lby) - Der Anteil der Menschen mit Herzschwäche ist in Bayern regional sehr unterschiedlich verteilt. Vor allem in Nordbayern, aber auch in Ostbayern werden besonders viele Patienten wegen Herzinsuffizienz behandelt. Dies geht aus dem "Gesundheitsatlas Deutschland" der Krankenkasse AOK hervor. Demnach weist Oberbayern für das Jahr 2024 mit 4,3 Prozent den niedrigsten, Oberfranken mit 7,3 Prozent den höchsten Anteil erkrankter Menschen im Alter von über 30 Jahren auf. In Summe liegt Bayern mit einem Anteil von 5,1 Prozent bundesweit im Mittelfeld.