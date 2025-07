Mit einem Umzug hat man allerhand zu tun. Dabei beschränkt sich das jedoch nicht nur auf das Schleppen von Möbeln und Kartons. Versicherungsverträge müssen im Zweifelsfall geändert werden (Hausratversicherung), der Weg zur Meldestelle ist angesagt, zur Zulassungsstelle für den Pkw, die Ummeldung oder Neuanmeldung eines Telefon- oder Internetanschlusses und – was man vielleicht gar nicht einmal so wirklich weit vorn auf der To-do-Liste hat – , die Suche nach Ärzten, so man auf welche angewiesen ist und die „alten“ dann doch außerhalb des neuen Einzugsbereichs liegen. Allen voran natürlich ein Hausarzt, und gerade da soll sich die Suche nicht leicht gestalten. Dieser Suche stellte ich mich gewisser- und erzwungenermaßen im Selbstversuch, um recht schnell bestätigen zu können: „Ja, ist schwer, nervig und zeitaufwendig.“