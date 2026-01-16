Gesundheit: Grünen-Experte für flexiblere Organisation von Blutspenden

Berlin - Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen fordert angesichts gerade teils knapper Vorräte eine flexiblere Organisation von Blutspenden in Deutschland. Die derzeitige Lage sei sehr ernst, sagte Dahmen der Deutschen Presse-Agentur. "Schnee und Glätte sowie eine anhaltende Erkältungs- und Infektwelle haben dazu geführt, dass viele Blutspendetermine abgesagt wurden oder deutlich schlechter besucht waren." In einigen Regionen reichten die Vorräte bei einzelnen Blutgruppen nur noch für kurze Zeit.