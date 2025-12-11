Gesundheit: Große Unterschiede bei Gürtelrose-Impfungen in Bayern

München (dpa/lby) - Bayerns Hausarztpraxen impfen nach einer Auswertung der Krankenkasse Barmer in sehr unterschiedlichem Ausmaß gegen Gürtelrose. Demnach reichen die Quoten in der Altersgruppe ab 60 Jahren, für die die Impfung empfohlen ist, je Praxis von 0 bis 69 Prozent. Und selbst die zehn Prozent der Praxen, die am meisten impfen, tun dies nur bei einem Drittel der Patientinnen und Patienten, die Anspruch auf die Impfung haben. Dies geht aus dem Barmer-Arzneimittelreport 2025 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.