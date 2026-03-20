Gesundheit: Grippewelle flacht ab in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die Grippewelle flacht in Thüringen weiter ab. In der vergangenen Woche zählte das Gesundheitsministerium 170 Influenza-Erkrankungen, in der Vorwoche waren es noch 310. Das geht aus dem Wochenbericht des Ministeriums hervor.
Die Grippewelle verliert in Thüringen weiter an Dynamik: Die Infektions-Zahlen gehen zurück. Beim RSV-Virus hingegen gibt es nur wenig Entspannung.
Erfurt (dpa/th) - Die Grippewelle flacht in Thüringen weiter ab. In der vergangenen Woche zählte das Gesundheitsministerium 170 Influenza-Erkrankungen, in der Vorwoche waren es noch 310. Das geht aus dem Wochenbericht des Ministeriums hervor.
Nach der Werbung weiterlesen
Seit Beginn der Grippesaison starben demnach 82 Menschen mit Influenza, 64 davon infolge der Erkrankung, 10 aufgrund einer anderen Ursache und in 8 Fällen gibt es keine Angaben zur Todesursache.
Bei den Erkrankungen mit dem RSV-Virus gibt es den Daten zufolge nur wenig Entspannung. Es wurden 251 Fälle gemeldet, in der Vorwoche waren es 275. Seit Beginn der Saison Ende September 2025 gab es demnach zwei RSV-Todesfälle.
Corona-Infektionen gehen seit Dezember hingegen relativ kontinuierlich zurück, wie die Daten aus Thüringen zeigen. In der vergangenen Woche habe sich die Fallzahl mit 17 Erkrankungen im Vergleich zur Vorwoche fast halbiert, hieß es. Seit Saison-Beginn starben laut Statistik 78 Corona-Infizierte.