Gesundheit: Gerlach ruft zur Krebsvorsorge auf

München (dpa/lby) - Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) hat anlässlich des Weltkrebstages an diesem Mittwoch zur Krebsvorsorge aufgerufen. "Krebserkrankungen sind weiterhin die zweithäufigste Todesursache in Deutschland", schilderte Gerlach. Allein in Bayern seien im Jahr 2024 mehr als 33.000 Menschen an Krebs gestorben, rund 65.000 Männer und Frauen im Freistaat erhielten Jahr für Jahr die Diagnose Krebs. "Diese Zahlen machen deutlich, wie zentral Vorsorge und Früherkennung sind."