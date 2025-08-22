Gesundheit: Gerlach gegen Kontaktgebühr bei Arztbesuchen

Die von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände angeregte Kontaktgebühr für gesetzlich Versicherte bei dem Besuch von Arztpraxen ist nach Gerlachs Einschätzung nicht sinnvoll. "So hat der Hausärztinnen- und Hausärzteverband zu Recht darauf hingewiesen, dass dies eine zu starke Belastung vor allem für chronisch Kranke bedeuten würde." Bei der Finanzierung von Krankenversicherung und Pflegeversicherung gehe es im Kern darum, eine faire und ausgewogene Lastenverteilung zwischen Beitragszahlenden und der Gesamtgemeinschaft der Steuerzahler zu finden.