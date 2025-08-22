Gesundheit: Gerlach gegen Kontaktgebühr bei Arztbesuchen

München (dpa/lby) - Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) lehnt den Arbeitgeber-Vorstoß für eine Kontaktgebühr bei Arztbesuchen ab. Stattdessen fordert die Ministerin von der Bundesregierung andere Maßnahmen zur Stabilisierung der finanziellen Lage der gesetzlichen Krankenversicherung. "Wichtig sind dabei auch kurzfristig wirkende Schritte", betonte Gerlach. So müssten künftig deutlich höhere Bundeszuschüsse zu versicherungsfremden Leistungen gezahlt werden. "Denn die massiven Beitragssteigerungen der letzten Jahre dürfen sich nicht fortsetzen."