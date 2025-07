Kassen kritisieren Lockerung der Förderkriterien

Für Kritik bei den Kassen sorgt eine Lockerung der Nachweispflichten für das Geld durch die zu Beginn des Jahres in Kraft getretene Krankenhausreform des Bundes: So müssen die Krankenhäuser ab 2026 nicht mehr die ursprünglich zwingende Basisnotfallversorgung nachweisen. Gemeint sind damit laut Förderkriterienkatalog unter anderem eine zentrale Notaufnahme, mindestens sechs Intensivbetten und eine bestimmte Verfügbarkeit von Fachärzten. "Aus Sicht von Patientinnen und Patienten sind solche Strukturen von großer Bedeutung. Hinzu kommt, dass mehr Geld aus Beitragsgeldern fließt ohne Qualitätsnachweis", so Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes.