Berlin - Viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad: Menschen in Deutschland können sich in den kommenden Tagen auf ausgezeichnetes Frühlingswetter freuen. Wichtig ist, dabei an den Sonnenschutz zu denken, sagt Hautarzt Jochen Utikal. "Die UV-Strahlung nimmt jetzt mehr und mehr zu." Damit steigt auch das Risiko für Hautkrebs. In Deutschland gibt es immer mehr Menschen mit Hautkrebs-Diagnose, wie ein neuer Bericht der Barmer Krankenkasse zeigt.