Gesundheit Experte fordert frühere Hilfen für psychisch belastete Kids

Außerdem würden sich junge Menschen in seelischer Not heutzutage nicht an ihren Hausarzt wenden, sondern im Netz nach Informationen und Hilfsangeboten suchen. Dort aber stießen sie nicht auf die qualitätsgesicherten Angebote des klassischen Gesundheitssystems, sagte Fegert. Der Direktor der Klinik für Kinder-​ und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie an der Uniklinik Ulm bilanzierte: "Wir brauchen Schnittstellen in diese Welt hinein, und die müssen von den Krankenkassen auch legal möglich sein. Und es muss Möglichkeiten geben, wie ich von der einen Welt in die andere gelenkt werden kann."