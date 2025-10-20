Nürnberg (dpa/lby) - Kriminelle haben im Gesundheitswesen nach Erkenntnis eines Ermittlers mitunter leichtes Spiel. Es sei "leider teilweise nicht allzu schwer, im Gesundheitswesen zu betrügen", sagte der kommissarische Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Kriminalität im Gesundheitswesen, Oberstaatsanwalt Torsten Haase, der "Süddeutschen Zeitung". Die in Nürnberg ansässige Einheit war vor fünf Jahren ins Leben gerufen worden und bündelt in Bayern die Kräfte der Ermittler im Kampf gegen kriminelle Machenschaften im Gesundheitswesen.