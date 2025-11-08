Gesundheit: E-Patientenakte – Hausärzte kritisieren technische Umsetzung

Berlin - Die Hausärzte hadern weiter mit der elektronischen Patientenakte. "Für die Idee gebe ich die Note "sehr gut", für die Ausführung durch die Krankenkassen, die Industrie und die Digitalagentur Gematik die Note "mangelhaft"", sagte die Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, Nicola Buhlinger-Göpfarth, der "Rheinischen Post" (Samstag). "Drei Viertel der Praxen berichten in einer Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung von technischen Problemen in den letzten Monaten. So zerstört man Vertrauen."