Ein Gang durch die Kardiologie des Elisabeth-Klinikums Schmalkalden genügt, um zu spüren, was hier täglich geleistet wird. An einer Pinnwand hängen Dutzende Briefe und Karten. Jede Zeile berichtet von Angst, Rettung und großer Dankbarkeit. Chefarzt Dr. Alaeldin Addas verweilt gelegentlich vor der Tafel mit der Aufschrift „Mein Arbeitsplatz – meine Heimat“. Die handgeschriebenen Zettel verdeutlichen die Bedeutung seiner Arbeit – sowohl für die Patienten als auch für das gesamte Team. „Die Menschen“, sagt er mit leuchtenden Augen, „vertrauen uns ihr Herz an und wir versuchen, es zu retten“.