Die Onlinesuche wirke dabei oft wie eine Art Brandbeschleuniger bereits bestehender Ängste: Betroffene surften viele Stunden am Tag nach passenden Erklärungen für ihre Beschwerden, zögen falsche Schlüsse, überdramatisierten ihre Symptome und stellten schlimmstenfalls dramatische Eigendiagnosen.

Wie Cyberchondrie auffällt

Auch Graf sagt: "Das Problem ist ja nicht das vereinzelte Nachschlagen von Erkrankungen im Internet, sondern dass daraus eine Angststörung und hypochondrische Angst werden kann." Die Grenze sei fließend. "Irgendwann bekommt die Suche nach Krankheiten einen zwanghaften Charakter. In der Regel entwickeln die Betroffenen zwar einen Leidensdruck, werden aber dann häufig von anderen auf deren unbegründete Ängste angesprochen."

Ärzten falle zum Beispiel auf, dass ihr Patient schon viele Mediziner vorab konsultiert habe und immer wieder an unauffälligen Befunden zweifle. Aber auch Freunde und Familie könnten ungewöhnliches Verhalten bemerken.

Experte hält auch KI-Anwendungen für problematisch

Im Grunde spricht laut Graf nichts dagegen, das Internet für Gesundheitsfragen zu konsultieren. Ärzte aber berücksichtigen bei Diagnosen auch Wahrscheinlichkeiten, etwa wie häufig eine Erkrankung in einem bestimmten Alter auftrete. "Diesen Kontext hat man häufig nicht, wenn man im Internet nach einzelnen Symptomen recherchiert. Dann landet man bei der Recherche über Kopfschmerzen innerhalb von drei Klicks beim Hirntumor, obwohl Spannungskopfschmerzen oder Migräne viel wahrscheinlicher sind."

Zudem mahnt der Fachmann, mindestens 40 Prozent der Gesundheitsinhalte im Netz seien nicht verifiziert oder gar falsch. Insbesondere bei Krebs sei das der Fall, ergab eine systematische Auswertung Dutzender Studien.

KI-Anwendungen wie ChatGPT sind aus Grafs Sicht ebenfalls problematisch, weil diese ebenso ungefiltert auf Webinhalte mit nicht fundierten Angaben zurückgreifen könnten. "Die Informationen im Netz sind von sehr unterschiedlicher Qualität", sagt auch Wenck. Nur Fachleute könnten die Vielzahl an Ergebnissen fachgerecht deuten und richtig einordnen.

Hilfe bietet Betroffenen Psychotherapie. Medikamente werden laut Graf eher selten verabreicht. Mit Verhaltenstherapie könne man binnen 25 Sitzungen – auch ambulant – schon sehr viel erreichen. "Wichtig ist zunächst, nicht mit dem Patienten in die Diskussion zu gehen, dass er keine körperliche Erkrankung hat, sondern Strategien zu vermitteln, wie er auf Angst regieren kann."