Zudem melden etwas mehr als die Hälfte der Messstellen sinkende Werte. 42 Prozent melden zwar steigende Viruslasten, in der Regel aber von vergleichsweise niedrigen Niveaus ausgehend. So beispielsweise in Nürnberg, wo der aktuellste Wert vom 2. Dezember zwar etwas höher ist als in der Vorwoche, allerdings weniger als ein Viertel des Niveaus der Messung am 6. Dezember 2023 hat und nur etwa ein Neuntel des höchsten Einzelmesswerts in den vergangenen 365 Tagen. Auch die Zahl der beim DIVI-Intensivregister gemeldeten intensivmedizinisch behandelten Corona-Fälle in Bayern ist mit aktuell 34 (Stand Donnerstag) derzeit so niedrig wie noch nie in einem Dezember seit Beginn der Pandemie.