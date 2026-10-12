Moderne Therapien helfen auch im Spätstadium

Aber auch Frauen, die erst in fortgeschrittenen Tumor-Stadien eine Brustkrebs-Diagnose erhalten und sich in Behandlung begeben, macht Wagner Mut. Dass man Patientinnen nicht helfen könne, sei eher die Ausnahme, "weil unser modernes Inventar von zielgerichteten Therapien erlaubt uns auch selbst fortgeschrittensten Tumoren so zu stabilisieren, dass sie unter Umständen noch eine normale Lebenserwartung haben fast", sagt er. "Wenn man ein bisschen Glück hat und die Hormonempfindlichkeit da ist, kann man auch fortgeschrittene Tumoren unter Kontrolle kriegen."

Hessen setzt auf zertifizierte Kliniken

Auch die Versorgungssituation in Hessen sieht der Mediziner positiv. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat die Mindestmenge an Brustkrebs-Operationen auf 100 je Klinikstandort und Kalenderjahr angehoben. In Hessen würden Patientinnen und Patienten dadurch fast nur noch in zertifizierten Häusern behandelt, "was fürs Überleben Gold wert ist", sagt Wagner. Mit etwa 17 oder 18 entsprechend zertifizierten Häusern sei Hessen flächendeckend sehr gut aufgestellt.