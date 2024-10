Gesundheit: Broschüre für Demenzkranke in leichter Sprache vorgestellt

München (dpa/lby) - Angesichts steigender Zahlen von Menschen mit Demenz in Bayern wollen Justizminister Georg Eisenreich und Gesundheitsministerin Judith Gerlach (beide CSU) die Aufmerksamkeit auf rechtliche Vorsorgemaßnahmen lenken. Eine neue Broschüre mit dem Titel "Was ist eine Patienten-Verfügung? Infos in Leichter Sprache" solle hier den Weg ebnen, teilten beide bei der Vorstellung des Informationsheftes mit. Betroffene und ihre Angehörigen sollten sich frühzeitig mit der weiteren Lebensplanung befassen.