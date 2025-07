Hitze erhöht Sterberisiko

Jährlich sterben auch Menschen an Hitzeschäden - im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2023 lag die Zahl bei 22 Toten. Dazu zählten allerdings nicht Hitzschläge und Sonnenstiche oder Hautkrebs. Sehr hohe Temperaturen ließen die Sterblichkeit jedoch insgesamt steigen, da in vielen Fällen die Kombination aus Hitze und Vorerkrankungen das Sterberisiko erhöhe. 2023 starben laut Bundesamt mit 37 deutlich mehr Menschen an Schäden durch Hitze und Sonnenlicht als im Schnitt.