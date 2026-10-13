Gesundheit Bayern will "Recht auf Vergessenwerden" nach Krebserkrankung

München (dpa/lby) - Bayern will sich mit dafür einsetzen, dass Menschen nach einer überstandenen Krebserkrankung später nicht mehr bei Versicherungen, Krediten oder Ähnlichem benachteiligt werden dürfen. Das Kabinett beschloss nun, sich einer entsprechenden Bundesratsinitiative anderer Länder anzuschließen. Damit soll der Bund aufgefordert werden, einen Regelungsvorschlag zum sogenannten "Recht auf Vergessenwerden" für ehemals an Krebs erkrankte Menschen vorzulegen. Zudem will der Freistaat mit einer entsprechenden Klarstellung für seine eigenen Beamten vorangehen.