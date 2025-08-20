Gesundheit Bayern bei Medizinstudienplätzen nur im Mittelfeld

Gütersloh (dpa/lby) - Bayern bildet zwar in absoluten Zahlen viele Nachwuchsmediziner aus – gemessen an der Einwohnerzahl liegt der Freistaat bei den Medizinstudienplätzen jedoch nur im Mittelfeld. Einer Studie zufolge gibt es unter den Bundesländern nicht nur enorme Unterschiede, sondern auch insgesamt zu wenig angehenden Nachwuchs, um den Ärztemangel zu beheben, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) aus Gütersloh erläuterte. Demnach profitieren Länder, die mehr Medizinstudienplätze bereitstellen, später auch bei der ärztlichen Versorgung.