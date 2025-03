Gesundheit: Bayern auf Platz fünf bei der Versorgung mit Kassenärzten

Dennoch fällt der Freistaat auch in anderen Kategorien negativ auf. So hat der Landkreis Hof mit gut 58 Jahren nicht nur bundesweit das höchste Durchschnittsalter unter den praktizierenden Kassenärzten und -psychotherapeuten. In dem oberfränkischen Landkreis ist auch der Anteil der Medizinerinnen und Mediziner, die älter als 65 Jahre sind, am größten: Knapp 32 Prozent und damit fast jede und jeder dritte ist dort kurz vor oder schon im Rentenalter. Bei den Hausärzten in Kronach und der Stadt Hof sind es sogar rund 39 Prozent.