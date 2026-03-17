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Gesundheit Apotheken-Protest: Rezepte rechtzeitig einlösen

Wer regelmäßig auf Medikamente angewiesen ist, sollte seine Vorräte überprüfen. Denn nächsten Montag sind viele Apotheken in Bayern dicht. Wer akut Hilfe benötigt, findet aber Anlaufstellen.

Gesundheit: Apotheken-Protest: Rezepte rechtzeitig einlösen
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Die Apothekerschaft in Bayern protestiert gegen ausbleibende Honorarerhöhungen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

München (dpa/lby) - Viele Apotheken in Bayern bleiben wegen einer Protest-Kundgebung am Montag geschlossen - deshalb sollten Patienten benötigte Medikamente vorher abholen. "Für die Akutversorgung bei dringendem Bedarf stehen selbstverständlich Notdienstapotheken zur Verfügung", teilte der Bayerische Apothekerverband in München mit. Doch alle anderen Patientinnen und Patienten sollten ihre Rezepte möglichst noch diese Woche oder erst am Dienstag einlösen. "So können Wartezeiten oder eine Unterbrechung der Medikation vermieden werden."

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Hintergrund ist eine zentrale Protest-Kundgebung der Apothekerinnen und Apotheker am Montagmittag in der Landeshauptstadt. Sie wollen dort für eine Anpassung des Honorars für rezeptpflichtige Arzneimittel demonstrieren. "Viele Apotheken in Bayern werden an diesem Tag geschlossen bleiben", kündigte der Verband an. Die Aktion ist Teil eines bundesweiten Protesttages mit weiteren Kundgebungen in Berlin, Hannover und Düsseldorf. 

"Bayern hat in den vergangenen zehn Jahren über 500 Apotheken verloren. Wenn die Anpassung nicht kommt, folgen weitere mit Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit", betonte der Verbandsvorsitzende Hans-Peter Hubmann. Das gesetzlich festgelegte Fixum sei seit Jahren nicht angepasst worden. 

Wer am Montag eine Apotheke mit Notdienst benötigt, findet entsprechende Adressen unter www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche oder telefonisch unter 0800 00 22833 aus dem Festnetz beziehungsweise 22833 mit dem Handy.