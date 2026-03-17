München (dpa/lby) - Viele Apotheken in Bayern bleiben wegen einer Protest-Kundgebung am Montag geschlossen - deshalb sollten Patienten benötigte Medikamente vorher abholen. "Für die Akutversorgung bei dringendem Bedarf stehen selbstverständlich Notdienstapotheken zur Verfügung", teilte der Bayerische Apothekerverband in München mit. Doch alle anderen Patientinnen und Patienten sollten ihre Rezepte möglichst noch diese Woche oder erst am Dienstag einlösen. "So können Wartezeiten oder eine Unterbrechung der Medikation vermieden werden."