Laut Divi-Intensivregister lagen in Bayern mit Stand 23. Oktober 94 Corona-Patienten auf Intensivstationen. Das waren zwar deutlich mehr als in den Vormonaten. In den letzten knapp zwei Wochen ist allerdings auch hier eine Stagnation zu erkennen - eventuell sogar ein leichter Rückgang. Bei den Erstaufnahmen von Corona-Patienten auf Intensivstationen weist der Trend inzwischen bereits eher nach unten.