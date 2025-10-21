Hausbesuch bei einer lebenserfahrenen Frau vor den Toren der Salzstadt etwas erhöht in Werranähe mit lang gezogener Hofeinfahrt, üppigem Pflanzenbewuchs und Wintergarten. Bei Ankunft des Besuchers steht Manuela Schröder auf ihrem Grundstück und der Nachbar auf seinem. Die beiden sind scheinbar in ein freundliches Gespräch vertieft. „Ein Fachgespräch zu Biogas“, sagt die 67-Jährige auf Nachfrage. Es herrsche „gute Nachbarschaft“ mit Straßenfesten und gegenseitiger Unterstützung, wenn es drauf ankommt. Hier hat die Beamtin im Ruhestand viele Vogelhäuschen, aber auch verschiedene andere „Tierchen im Blick“. Manuela Schröder kocht erst einmal einen Kaffee.