Es ist ein undankbarer Job. Und er hat mit dem, was diese Menschen studiert haben, nur noch herzlich wenig zu tun. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass in Thüringen so viele Stellen unbesetzt sind. Schulleiter fühlen sich gestresst und wenig wertgeschätzt. Das sind die Ergebnisse einer neuen Studie. Der wievielten eigentlich? Geklagt wird seit Jahren. Geändert hat sich fast nichts. Die Kultusministerkonferenz ist ein Debattierklub, der viel Papier produziert, aber kaum Ergebnisse.